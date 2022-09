Marabouts, voyants, médiums : les sciences occultes rapportent gros

Poupée vaudou, patte de biche, ambiance mystique... Pour cette sorcière, jeter des sorts est une pratique sans doute banale et même très demandée. Nous venons la voir avec une demande bien précise : est-ce possible de jeter un sort à un coéquipier de football ? Sa réponse est affirmative : "Mais, totalement. On représente cette poupée par le joueur X. Moi, je vais la piquer. C'est vous qui allez me faire la demande... Et au bout de huit jours, on aura un résultat". Pour Danaé Voyance, sorcière voyante, les sciences occultes sont un énorme business. Elle compte dans sa clientèle influenceurs, stars de télévision ou sportifs professionnels. "Les gens connus dans le sport me demandent la réussite. Les gens connus dans les médias me demandent la réussite", affirme-t-elle. Chaque prestation est très lucrative. D'après elle, "ça peut aller de 1 000 à 4 000, 5 000 euros". Et son carnet de rendez-vous est plein. "En voyance, j'ai deux mois, deux mois et demi d'attente. En magie, trois semaines au moins", explique-t-elle. Le marché est porteur et beaucoup l'ont compris. Voyants, médiums ou marabouts, ils investissent toutes les plateformes en ligne, pour se faire une communauté d'adeptes. Tous ont un point commun : ils promettent bonheur et réussite. Mais, attention ! Certains vendeurs de rêve sont parfois prêts à tout pour vous soutirer de l'argent. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba et F. Miara