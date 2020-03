Maraîchers : des bras venus des villes

Partout dans l'Hexagone, le secteur agricole manque de bras. Pour y remédier, il est désormais possible de cumuler chômage partiel et emploi dans l'agroalimentaire. Un site Internet a même été ouvert aux candidats. Ils sont déjà plus de 80 000 à le suivre. Ces agriculteurs espèrent que les Français continueront à les voir. Que cette épreuve fera redécouvrir la production locale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.