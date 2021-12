Marais Poitevin : la chalarose menace les frênes têtards

En quelques mois, Arnaud Bosselut a fait le constat par lui-même. Ses frênes sont ravagés par un champignon venu d'Asie. Les rameaux montrent l'état de santé de l'arbre. Le constat d'Arnaud n'est pas isolé, le Marais mouillé est composé à 70% de frênes têtards, les principaux arbres touchés. Les référents du parc naturel du Marais évaluent la vitesse de propagation du champignon. Apparu en 2008 dans l'est du pays, la chalarose décime très rapidement les arbres du Marais Poitevin. "Il y a deux facteurs pour que le champignon se développe, c'est l'humidité et la densité du frêne", explique Lea Moreau, chargée de mission. Seule solution, replanter au plus vite des essences alternatives pour garder ces alignements d'arbres si caractéristiques. Comme ce pied, 12 000 arbres seront replantés d'ici la fin de l'hiver. Le temps presse, les 400 000 frênes du parc disparaissent peu à peu. TF1 | Reportage M. Monnier, S Guerche