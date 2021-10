Marathon de Paris : la course en fête !

Le Marathon de Paris a été lancé ce dimanche matin. Près de 30 000 coureurs ont participé à cet événement sportif, certes 20 000 de moins qu'en avril 2019. Mais d'un coup, la capitale française a retrouvé ses coureurs et la fête sportive vieille de 45 ans. Avec un temps ensoleillé, Paris attendait le retour de son marathon depuis près de trente jours. Il y a du monde autour de l'Arc de triomphe, deux heures avant le grand départ. "La foule, le cri, la musique, c'est ça qu'on aime" ; "Il y a de l'émotion, de la joie, c'est un grand bonheur d'être ici à Paris", témoignent des participants. Un échauffement musique, à chacun son petit truc pour vivre ses 42 kilomètres sereinement. Les supporteurs sont venus par milliers. Vient le temps des premiers ravitaillements. Certains ont profité pleinement de la fête un peu plus loin, le long du quai de la Seine. La plupart des amateurs arriveront entre 13h30 et 14h30. Le premier, lui, a franchi la ligne, il y a bien longtemps. Record d'épreuve pour le Kényan, Elisha Rotich, en 2h4min23s. Un marathon historique à tout niveau.