Marathon : Eliud Kipchoge brise la barrière historique des deux heures

À Vienne, Eliud Kipchog a couru 42 km en une heure cinquante neuf minutes et quarante secondes. Pour la première fois, un marathonien a réussi à passer sous la barre des deux heures. Quand il s'élance dans la matinée du 12 octobre 2019, le Kényan a été entouré par une voiture qui lui a ouvert la voie et de 41 lièvres chargés de le protéger du vent. C'est dans l'optique de ces conditions particulières que ce record ne sera pas homologué par la Fédération internationale d'athlétisme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.