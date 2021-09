Marbre de Carrare en Italie : un savoir-faire à sauvegarder

À Carrare, en Toscane (Italie), la montagne est un coffre-fort. Son intérieur renferme un marbre unique au monde. Une pierre pure recherchée depuis l'Antiquité. Franco Barattini est fier de travailler dans les carrières, cela fait 60 ans qu'il découpe ces cubes très convoités dont le prix pourrait dépasser les 100 000 euros. Ces pierres sont commercialisées partout dans le monde. Mais ces clients étrangers ne prennent plus la peine de faire transformer la pierre en Italie. La main-d'œuvre y est trop chère. Résultat, 60% du marbre extrait est exporté brut, et c'est trop pour la ville de Carrare qui refuse de voir son savoir-faire disparaître. Désormais, le renouvellement des concessions se fera à condition que la moitié des blocs soit transformée sur son territoire. La municipalité veut frapper fort en faisant une petite révolution, fondamentale pour faire repartir la filière marbre, créer des emplois, accroître l'impact économique et social du secteur sur la ville. En vingt ans, le secteur du marbre a perdu près d'un tiers de ses emplois à Carrare. Pour les reconquérir, les industriels misent désormais sur le luxe qui pourrait apporter plus de valeurs ajoutées. Le principal marché est celui de l'aménagement des sols et la décoration. Certaines méthodes de travail ont pu encore être sauvegardées dans des coopératives dont celle fondée par Diego Zampolini. La sculpture est l'utilisation la plus noble du marbre de Carrare, mais c'est aussi la plus rare. Seul 1% du marbre extrait des montagnes finirait aujourd'hui entre les mains des artistes.