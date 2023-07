Marbre de Carrare : la magie des robots sculpteurs

Elle vous surprend au détour du virage, brute et colossale, la montagne miraculeuse. Elle offre depuis 2000 ans son or blanc à ceux qui osent l'affronter, les Romains et Michel-Ange qui ont fait du marbre de marbre de Carrare la matière première de leur chef-d'œuvre. Et c'est dans cette tradition que veut d'abord s'inscrire Filippo Tincolini quand il vient chercher un bloc dans la carrière pour ses sculptures. "Là, on a vraiment une bonne pièce, très uniforme. Je regarde sa texture, si blanche, si lumineuse, avec juste une petite nervure ici. C'est exceptionnel, c'est un vrai cadeau de la nature", nous montre-t-il. En contrebas, dans le village de Seravezza, on continue donc de dompter ce carbonate de calcium avec la même passion. Depuis 30 ans, Nicolas Bertoux y a d'ailleurs installé son atelier de sculptures monumentales avec tout l'attirail nécessaire, comme la massette ou la gradine pour travailler à l'ancienne ; mais aussi, au fil du temps, avec toutes les nouvelles technologies capables d'accélérer les découpes, avec air comprimé ou disque diamanté. Et plus récemment, une machine à découpe numérique qui dessine et extrait en quelques heures des courbes imbriquées dans deux tonnes de marbre. Mais la dernière révolution, c'est un robot sculpteur. Il est assemblé et travaille principalement sous un hangar au pied des montagnes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Leenknegt, C. Nieulac, B. Bedarida