Marche arrière de Wagner : pourquoi Prigojine a-t-il cédé?

La milice Wagner existe toujours. C’est déjà une victoire, car elle devait être dissoute dans l’armée russe. Désormais, les hommes de Prigojine ont le choix : rejoindre l’armée régulière ou rester dans les rangs de Wagner. Le Kremlin promet de fermer les yeux sur leur participation à la rébellion. Sur 25 000 hommes, combien vont rejoindre l’armée ? Plus d’un sur deux est un repris de justice, engagé par opportunisme. Et beaucoup, qui soutenaient Prigojine, se disent trahi par ce vol de face. Les plus loyaux, eux, devraient rejoindre la base de Molkino en Russie. Mais depuis la Biélorussie en exil, Evgueni Prigojine, pourra-t-il encore diriger ces hommes, les payer ? Lui a-t-on fait des promesses financières ? Certains analystes envisagent la fin de Wagner en Ukraine. Trop cher, plus d’intérêt politique pour Prigojine qui pourrait peut-être se concentrer sur ses activités en Afrique. Le groupe paramilitaire y est devenu incontournable, avec 10 000 mercenaires dans les pays en rouge sur la carte et des opérations d’influences au nom de la Russie dans ceux en orange. TF1 | Reportage F. De Juvigny