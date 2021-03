Marche blanche pour Alisha à Argenteuil

Ce sont les parents d'Alisha, en tête de cortège avec toute leur famille, qui ont souhaité ce moment de communion avec les habitants d'Argenteuil et des villes voisines. "C'est grave, ça me fait mal au cœur. Je suis là aujourd'hui pour le temps d'un peu de soutien, même j'avais peur pour nos enfants", s'est exprimée une participante. "Le harcèlement tue"... Sur les t-shirts, sur les pancartes, ce même message contre le harcèlement dont a été victime Alisha avant le drame. "Il ne faut pas avoir peur de dénoncer. Il faut parler, il faut en parler. On ne veut plus que ça se reproduise, et on soutient toute sa famille et tous ses proches", a déclaré une autre. Une professeure d'un lycée voisin voulait, elle aussi, dénoncer l'ampleur du phénomène. "C'est un fléau, c'est un fléau à grande échelle. Donc nous, dans notre lycée la Tournelle, on met des choses régulièrement en place pour essayer de déceler rapidement. Mais c'est compliqué", selon elle. Pour clore la marche blanche, la famille d'Alisha s'est rendue dans l'intimité sur les berges de Seine, pour déposer des fleurs près de l'endroit où la jeune fille a été assassinée.