Marche blanche pour Justine : un suspect au sang-froid étonnant

Près de 600 personnes sont réunies dans le silence pour un dernier hommage à Justine. Des camarades de l'école d'aides-soignantes où elle étudiait, des amis d'enfance mais aussi des anonymes touchés par la mort de cette jeune femme de 20 ans, il y a deux semaines. Ceux qui y étaient présents ont éprouvé de la peine et de l'incompréhension. Le meurtrier présumé a reconnu l'avoir tuée. Mais il n'explique toujours pas les raisons de son geste. Justine a-t-elle été piégée par Lucas, un éleveur de 21 ans ? Il est trop top pour le dire, mais la nuit de sa mort, il a fait preuve d'un sang froid déconcertant pour dissiper les soupçons. Dimanche 23 octobre, peu après 04h du matin, Lucas et Justine quittent une boîte de nuit de Brive-la-Gaillarde. Il l'amène chez lui dans la commune de Beynat à 30 minutes de routes. Nous sommes aux alentours de 05h du matin. Un ami de Justine, inquiet, contacte Lucas pour lui demander des nouvelles. Il prétend alors être en plein rapport sexuel avec une autre femme. A-t-il déjà tué Justine quand il écrit ces messages ? L'a-t-il déjà enterré à l'aide d'un engin de chantier ? Il est encore impossible de le savoir. Mais pour consolider son alibi, Lucas ne s'arrête pas là. Il invite dans la foulée une autre femme à dormir chez lui. Le lendemain comme tout le dimanche, il déjeune avec ses parents. L'après-midi, il assiste même au match de son équipe de football. Pour tous ceux qui le croisent, son comportement est parfaitement normal. Et ce n'est que deux jours plus tard que son alibi vole en éclats. Des traces de sang sont découvertes dans la voiture et à son domicile. Il avait pourtant tenté de les effacer la nuit du meurtre. TF1 | Reportage J. Cressens, R. Maillochon , P. Mislanghe