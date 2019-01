Marche pour le climat : 80 000 manifestants dans les rues de l'Hexagone

C'est devenu un rendez-vous régulier. Une nouvelle Marche pour le climat a eu lieu un peu partout en Europe, ce dimanche 27 janvier 2019. Dans notre pays, on a compté au total 80 000 manifestants. À Bruxelles, 70 000 personnes se sont mobilisées pour rappeler l'urgence climatique et dénoncer l'inaction des États face au réchauffement de la planète. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.