Marche contre la PMA pour toutes : les manifestants affluent de partout

À Paris, une marche contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes a été effectuée ce 6 octobre 2019. Dans les rangs, on trouve des familles mais aussi des associations comme La Manif pour tous ou encore des associations catholiques. Les manifestants, qui viennent d'un peu partout, dénoncent une marchandisation du corps humain et craignent l'arrivée de la GPA. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.