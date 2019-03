Municipales à Paris : trop de candidats LaREM ?

La République En Marche va devoir choisir en juin 2019 son candidat pour la course à la mairie de Paris, sous l'œil très attentif d'Emmanuel Macron. Benjamin Griveaux, Mounir Mahjoubi, Cédric Villani, Hugues Renson et Anne Lebreton, ils sont cinq prétendants déclarés ou potentiels. Une bataille interne chez les Marcheurs qui a de quoi faire sourire leurs opposants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.