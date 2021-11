Marché de Noël à Lille : pass sanitaire, masque obligatoire et jauge

Les lumières, les couleurs, les odeurs... il règne comme une ambiance d'avant-Covid ici à Lille, mais avec quelques contraintes : le contrôle du pass sanitaire à l'entrée, le port du masque obligatoire et une jauge de 2 500 personnes au lieu de 4 500 en temps normal. Mais après l'Allemagne qui annule tous ses marchés en Bavière, la Belgique qui relance le télétravail massif et l'Autriche qui reconfine au moins jusqu'au 13 décembre, les visiteurs ont la ferme attention d'en profiter tant que c'est possible, et ce, dès l'ouverture. Après une année blanche l'an dernier en 2020, les commerçants ont beaucoup misé sur ce tout premier gros marché de Noël. Ils sont une centaine à avoir parié sur l'ouverture, mais pas sans une certaine fébrilité. "On croise les doigts. On espère que les chiffres vont rester comme ils sont actuellement", confie un commerçant. Pour pouvoir profiter de cette féérie et rêver un peu malgré tout, le marché de Noël est prévu à Lille jusqu'au 30 décembre. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier, P. Humez