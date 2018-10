En Marche remobilise ses troupes

En politique, il faut parfois savoir faire de la calinothérapie. Dans cette optique, La République En Marche a donné rendez-vous à ses militants à Rennes ce samedi 29 septembre 2018. L'objectif de l'opération était de remonter le moral des troupes, et surtout, pour rappeler le cap à un moment difficile. Et pour cause, la cote de popularité du chef de l'État est au plus bas dans les sondages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.