Marcher pieds nus : c'est le pied !

Quand vous enfilez vos chaussures pour aller marcher, les familles que nous avons rencontrées les retirent. Elles vont parcourir 900 mètres pieds nus et passer par différents obstacles comme des passages en bois, en cailloux ou sur un chemin de boue. Les débuts peuvent être difficiles. Les sentiers aménagés se développent partout en France. Ouvert il y a trois ans, celui de la Ferme de Chosal à Copponex (Haute-Savoie) attire plus de 10 000 visiteurs chaque année. On l'ignore souvent, mais nos pieds possèdent des milliers de terminaisons nerveuses. Sans chaussures, les sensations sont démultipliées. Et après quelques minutes, les promeneurs prennent leur pied. Camille, un amateur de randonnée pieds-nus, a franchi le cap il y a un mois dans les Alpes. Il avoue avoir été très sensible au départ. Alors si vous souffrez en marchant sur les galets à la plage, rassurez-vous, tout est question d'habitude. Marcher pied nu permet aussi d'améliorer son équilibre et de renforcer le bas du corps. En cas de terrain accidenté, mieux vaut garder une paire de basket dans son sac pour éviter les blessures. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand