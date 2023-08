Marcher, trier, cuisiner : ça peut rapporter !

Marcher, prendre une photo de son repas, jouer les clients mystères, ou même ramasser et jeter des déchets, imaginez si pour ces actions simples, vous étiez payé. C'est le cas de Juliette Fournier. Rien qu'en marchant, elle a gagné une trentaine d'euros, en deux ans. Et ce, grâce à l'application "WeWard". Au fil de ses pas, la jeune femme collecte des points, convertibles en euro, en bon d'achat ou encore en don à des associations. La marche est un prétexte pour vous inviter à consulter régulièrement votre smartphone pour des publicités sur votre écran. De votre côté, il faudra être patient, car en marchant dix minutes, vous pourrez empocher aux alentours de 0,007 euro. Avant de déguster, Camille publie un cliché de son assiette sur l'application "Coco Cooking", une sorte de gigantesque album photos, sur lequel des passionnés de cuisine partagent fièrement leurs réalisations. Chaque photo lui permet de gagner sept centimes. Au total, 20 euros en trois mois. C'est une somme financée par une marque de l'industrie alimentaire, qui a beaucoup à y gagner, notamment l'attention d'un public ciblé de plus de 100 000 amateurs de cuisine. C'est une pratique légale, à condition de recueillir explicitement votre consentement. TF1 | Reportage R. Sygula, F. Moncelle, H. Massiot