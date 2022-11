Marchés aux gras : ruée sur les volailles

Quand le sifflet retentit à 10h, les clients courent, se ruent vers les étals. En moins de dix minutes, tous les foies gras sont vendus. "C'est très rapide", "ils sont assez rares cette année donc on est ravi", témoignent les clients. D'autres ont eu moins de chance : "il y a une personne qui a tout pris, c'est dommage", "quand j'ai voulu prendre un foie, il n'y en avait plus". Au marché de Gimont (Gers), la pénurie de foie gras se fait ressentir. A cause de la grippe aviaire, les éleveurs ont perdu de nombreuses bêtes. Jean-Michel Dainèse, lui, en a deux fois moins à vendre que l'année dernière. Un mois avant Noël, la menace de l'épidémie continue d'inquiéter. Toutes les volailles doivent être confinées depuis deux jours. Autre mauvaise surprise, le foie gras est deux fois plus cher que l'année dernière. Une augmentation qui s'explique par l'inflation. Les clients pourront retenter leur chance afin d'obtenir ce précieux sésame. Le marché est organisé jusqu'au mois de mars. TF1 | Reportage M. Chaize, J.M. Lucas