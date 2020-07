Marchés couverts : masques et gestes barrières en question

Le port du masque sera obligatoire dès lundi dans les lieux clos recevant du public. Reste à savoir si les Français appliqueront facilement cette mesure en plein été, période de forte chaleur. Alors, comment se préparent les esprits ? Où en est-on des gestes barrières ? Nos journalistes ont recueilli les réactions de quelques commerçants et clients sur un marché couvert de la région parisienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.