Marchés de Noël : un investissement rentable ?

Tous les ingrédients sont là : le sapin géant au milieu de la place, la musique d’ambiance omniprésente, la grande roue et bien sûr, la file d’attente interminable. Arras se transforme en parc d’attractions le temps de Noël. Pour attirer des visiteurs, la commune n’hésite pas à mettre les moyens. Entre la main d’œuvre, les décorations et les animations, Arras débourse 600 000 euros chaque année. Investissement important comparé aux rentrées d’argent. La location des chalets rapporte seulement 200 000 euros. L’événement n’est pas rentable mais pour le maire, Frédéric Leturque, il faut voir à long terme. “L’idée, c’est que pendant le mois de Noël, Arras devienne une destination au nord en dehors de Paris, comme peut l’être Strasbourg ou Colmar dans une autre région de France”, précise-t-il. Cette stratégie a un intérêt : irriguer l’économie locale . L’attractivité du marché de Noël profite aux marchands, aux hôteliers et aux restaurateurs. Cet établissement, situé en plein centre, affiche complet tous les soirs. La plupart des forains et commerçants réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires de l’année en seulement un mois. T F1 | Reportage V. Lahmaut, S. Boey, T. Lagoutte