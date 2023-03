Marchés en plein air plus forts que l'hyper ?

Nos marchés n’y ont pas échappé. Sur les étals aussi, l’inflation se fait sentir. Pourtant, ici, tout le monde est convaincu que c’est sur le marché que se font les bonnes affaires. Selon les clients, c’est moins cher au marché, d'autant plus que la qualité est meilleure et qu’il y a moins d’emballage. Anthony Bayon, gérant de la boucherie Bayon, a quand même augmenté le prix. Plus 3 euros le kilo de steak haché, un tarif qui reste quasi imbattable selon lui. Après vérification dans un supermarché du coin, les steaks hachés y sont quasiment deux fois plus chers. Même constat sur les légumes, comme les poireaux par exemple. Ali, un vendeur de l'établissement Achouri, n’a presque pas touché aux tarifs de ses produits locaux. Il fonctionne avec moins de charges que dans les grandes surfaces. Mais même le dimanche, le marché ne convient pas à tout le monde. Ses allées sont pourtant de plus en plus fréquentées par les Français. Rien qu’en Ille-et-Vilaine, une trentaine de nouveaux marchés ont été créés depuis 2020. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau