Maria Pacôme : décès d'une reine du boulevard

Le monde du cinéma est en deuil. L'extravagante Maria Pacôme s'en est allé ce samedi 1er décembre 2018 à l'âge de 94 ans. Populaire pour ses rôles de bourgeoise dans les longs-métrages et les pièces de boulevard, elle avait partagé la scène avec les plus grands tels que Jean-Paul Belmondo ou encore Louis de Funès.