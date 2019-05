Mariage : comment le célébrer sans se ruiner ?

Dans notre pays, le nombre de mariages est en baisse ces dernières années. La raison pour laquelle certains amoureux ne franchissent pas cette étape est peut-être le prix. Il faut compter en moyenne 9 000 euros. Mais si on n'est pas forcément attaché aux traditions, la facture peut très vite baisser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.