Mariages à l'indienne : luxe, faste et traditions

En Inde, la saison des mariages vient tout juste de commencer. Plus qu'une fête, les cérémonies sont fastueuses dans le plus pur respect des traditions ancestrales. Des tenues somptueuses, des chorégraphies de Bollywood et des centaines de convives. Les mariages indiens sont parmi les plus chers au monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.