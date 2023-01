Mariages plus vieux, mariages heureux ?

Ils ont pris leur temps avant de se dire oui. Gaëlle, 43 ans, et Romain, 36 ans, vont se marier pour la première fois cet été. Ils l’ont fait pour leurs deux enfants. Il n’y aura pas de grand banquet, ni de longue robe blanche, le couple a choisi une cérémonie intimiste. D’autres ont fait des choix plus audacieux. Au salon du mariage ce samedi après-midi, il en avait pour tous les goûts. En 2023, la pièce montée sort du plafond. Il faut tout de même compter 1 000 euros pour le gâteau suspendu. Aujourd’hui, mariage rime aussi avec high-tech, Pepper le robot est chargé d’accueillir les invités et de mettre l’ambiance. Nadia et Christophe se sont rencontrés sur Internet. À 60 ans, ils ont choisi une cérémonie laïque sur le thème des années folles. Ils se laissent deux ans pour tout organiser. l’âge moyen des mariés était de 25 ans dans les années 70. Aujourd’hui, il frôle les 40 ans. Les mentalités changent, le mariage n’a plus vraiment la cote chez les jeunes. TF1 | Reportage H. Despatureaux, M. Gatineau