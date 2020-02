Marie-Céline, une "enfant de la Creuse", reprend contact avec sa famille

Marie-Céline est une "enfant de la Creuse". Sur les traces de sa famille, elle est retournée à la Réunion, son île natale, pour la première fois depuis 50 ans. Là-bas, elle a retrouvé son cousin Alain. Et depuis son retour dans le Limousin, ils s'appellent une à deux fois par semaine. Une autre bonne nouvelle également, Marie-Céline a repris contact avec son frère. Elle est même allée à Bordeaux pour lui rendre une petite visite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.