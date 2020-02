Marie Higgins Clark est décédée à l'âge de 92 ans

L'écrivaine américaine Marie Higgins Clark nous a quittés vendredi à l'âge de 92 ans. Surnommée "la reine du suspense", elle avait un talent pour faire flotter un parfum d'angoisse dans ses livres. Elle a d'ailleurs vendu cent millions d'exemplaires aux Etats-Unis et 25 millions dans l'Hexagone. Découvrez en images le parcours de l'auteure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.