Marie Oppert, une chanteuse à la Comédie-Française

Nous voulions l'accompagner pour la toute première fois, la voir prendre ses marques dans sa toute nouvelle loge de pensionnaire. Et le cœur battant, nous voulons découvrir le costume qu'elle doit porter. A 25 ans, Marie Oppert est tout sauf une débutante. Elle était déjà en coulisse en 2009 à douze ans, pour s'offrir un rôle dans "La Mélodie du bonheur" au théâtre du Châtelet. "Moi ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est justement cet esprit de troupe. Et c'est ce qui m'a d'abord passionné au départ", confie Marie Oppert. Avec une scolarité adaptée, Marie ne quitte plus la scène. Encore lycéenne pour interpréter Geneviève dans "Les Parapluies de Cherbourg", elle part étudier la comédie musicale à New York. Et en 2018, sa reprise du rôle-titre de "Peau d'âne" l'inscrit définitivement sur la liste des révélations. Premier album, premier film, et il y a quelques mois son entrée à la Comédie-Française avec une troupe enchantée par ce nouveau profil. Marie Oppert sait que d'autres partitions l'attendent, un projet secret est promis pour l'année prochaine. TF1 | Reportage F. Leenknegt, P. Lormant