Marie-Victorine Manoa, une cheffe avec une cuisine authentique

Une cuisine de tradition. De la poitrine de cochon, du bouillon de légumes, du gibier... avec son équipe, elle rend hommage à la cuisine de nos grands-mères. "J'adore la cuisine française, celle qui m'avait fait plaisir quand j'étais petite. Le but, c'est de la rafraîchir un peu", confie la cheffe. Pour faire de bons plats, il faut des bons produits. Alors, Marie-Victorine nous invite à la suivre jusqu'en Ardèche voir l'un de ses fournisseurs. Voici ce qui nous amène ici : des cochons Mangalica, une race anglaise. Puis, le retour aux sources encore dans le Beaujolais où une jeune vigneronne l'attend. C'était ici que leurs parents respectifs leur ont appris le sens de l'expression "bon vivant" quand elles étaient enfants. Ce sont tous ces souvenirs qui ont façonné et influencé la cuisine de Marie-Victorine. Comme de petits morceaux de vie dispersés dans chacun de ses plats. Une authenticité de plus en plus recherchée par les clients. TF1 | Reportage D. Piereschi, W. Wuillemin