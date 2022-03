Marine Le Pen centre le débat sur le pouvoir d'achat

Comme Emmanuel Macron, pas de meeting ce week-end pour Marine Le Pen mais une campagne au contact à base de bains de foule et d'échanges, comme ici à Courtenay (Loiret), avec des agriculteurs sur la question du pouvoir d'achat. L'objectif est clair pour la candidate du Rassemblement national : s'afficher à l'écoute des préoccupations des commerçants, des particuliers, des agriculteurs. Et marteler à chaque fois sa mesure forte en termes d'énergie. Elle propose en effet la baisse de la TVA sur les carburants, sur l'électricité et sur le gaz passant de 20 à 5,5 %. Et à en juger le nombre de selfies, la candidate bénéficie ici d'un accueil très favorable. Notons que Courtenay l'a placée en tête au premier et au second tour de la présidentielle en 2017. Même dans ses fiefs électoraux, Marine Le Pen vient aussi avec un autre message plus politique : "Votez ! Ne pensez pas que cette élection est déjà jouée". La candidate du RN en a conscience. Si son camp n'est pas pleinement mobilisé les 10 et 24 avril prochains, c'est la défaite assurée pour sa troisième et dernière campagne présidentielle. TF1 | Duplex M. Desmoulins