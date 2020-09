Marine Le Pen : "C’est une véritable barbarie qui s’installe"

L'insécurité est un thème de prédilection du Rassemblement national. Il a occupé les débats en ce week-end de rentrée du parti. Marine Le Pen, qui se considère déjà en campagne présidentielle depuis janvier, a tenu un discours cet après-midi à Fréjus. Selon elle, "une véritable barbarie s'installe" en France. "Avec la barbarie on ne négocie pas, on la combat", a lancé la dirigeante du RN.