Marine Le Pen : elle mise tout sur le pouvoir d'achat

Loin des salles de meeting et des grandes villes, Marine Le Pen a fait le choix d'une campagne populaire. Elle est allée au contact des Français pour s'afficher au plus près de leurs préoccupations. Le pouvoir d'achat, Marine Le Pen en a fait l'un des thèmes de sa campagne depuis le mois de septembre. Alors quand l'envolée des prix s'impose dans le débat présidentiel, elle n'hésite pas à se présenter comme la candidate des fins de mois difficiles. Démonstration quelques minutes plus tard dans la commune voisine. Le maire, lui aussi membre du Rassemblement national, a convié quelques militants et habitants pour échanger. Facture à la main, c'est occasion en or pour rappeler sa proposition phare de baisser la TVA sur les carburants, le gaz et l'électricité de 20 à 5,5%. Marine Le Pen, au centre du pouvoir d'achat, la stratégie tranche avec celle employée en 2017. Pourtant, dans la tête de ces militants venus à sa rencontre, la priorité reste toujours la même. À trois semaines du premier tour, Marine Le Pen parvient à se hisser au second tour dans toutes les enquêtes d'opinion. Cependant, aucun sondeur ne la voit à ce jour remplacer Emmanuel Macron. T F1 | Reportage M. Demoulins, G. Vuitton