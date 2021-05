Marine Le Pen / Éric Dupond-Moretti : le match s'engage pour les régionales

Aussitôt candidat, aussitôt en campagne. Éric Dupond-Moretti a effectué sa première sortie de campagne ce samedi sur un marché de Lens. Tête de liste dans le Pas-de-Calais pour les régionales, l'exercice est inattendu pour le garde des Sceaux, novice en politique mais sur ses terres natales. En ligne de mire, le parti de Marine Le Pen, très implanté dans la région, que le garde des Sceaux prend soin d'appeler par son ancien nom. "Le Front national est pour moi un véritable danger pour la démocratie. Il n'y a que de la contestation en permanence et jamais l'ombre d'une proposition, et jamais l'envie de débattre", a-t-il dit. Un duel à distance s'engage donc entre ces deux ténors médiatiques. Marine Le Pen sera candidate aux départementales dans son fief d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais). C'est comme un avant-goût de la présidentielle. En misant sur son ministre de la Justice, la majorité cherche à affaiblir le Rassemblement National et contrecarrer les ambitions de Xavier Bertrand, candidat déjà déclaré pour 2022. En cas de défaite à sa réélection, le président des Hauts-de-France en a fait la promesse, il se retirera de la vie politique.