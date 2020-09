Marine Le Pen : "Il faut changer le modèle économique"

Marine Le Pen et son parti font leur rentrée ce dimanche à Fréjus (Var). En tant que candidate à l'élection présidentielle de 2022, la présidente du Rassemblement national prépare également son programme pour ce scrutin. Selon elle, deux urgences s'avèrent essentielles pour le pays : celle de la sécurité et celle de l'économie. Le plan de relance annoncé par le gouvernement répond-il à ces priorités ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.