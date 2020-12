Marine Le Pen : "Les Français ont le sentiment qu'Emmanuel Macron est le président du désordre"

Des casseurs qui se sont infiltrés dans les manifestations de samedi à Paris ont mis à sac une rue du 20e arrondissement. Comment n'arrive-t-on pas empêcher ces centaines de Black Blocs de transformer une manifestation en guérilla urbaine ? Ces groupes sont étonnamment bien organisés. Ils échappent le plus souvent à la police. À ce sujet, Marine Le Pen a critiqué le gouvernement. "On connaît pertinemment les 300 ou 400 activistes qui viennent à Paris à chaque fois pour agresser la police avec des formes de plus en plus violentes. C'est vrai que les Français en ont soupé. Qu'ils ont à juste titre le sentiment qu'Emmanuel Macron est le président du désordre. Que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est le désordre permanent", souligne la présidente du Rassemblement national au micro de LCI, ce dimanche 6 décembre.