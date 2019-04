Marine nationale : des postes, mais pas de matelots

Chaque année, la Marine nationale recrute plus de 3 500 personnes, hommes et femmes. Elle pourvoit des postes dans le domaine naval et aéronautique. Ces emplois s'exercent aussi sur terre pour gérer la comptabilité et les tâches administratives. Dans cette branche, les candidats manquent, pourtant les postes sont nombreux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.