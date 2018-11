Marine Le Pen : "Monsieur Castaner a laissé les gens descendre tout en bas des Champs-Élysées"

Marine Le Pen a mis en cause le ministre de l'Intérieur après les incidents survenus samedi sur les Champs-Élysées en marge de la manifestation des "gilets jaunes". La présidente du Rassemblement national accuse Christophe Castaner d'avoir "laissé les gens descendre tout en bas des Champs-Élysées". "Les forces de l'ordre ne sortent jamais de la mission qui leur est donnée par le gouvernement, ils obéissent aux ordres", a-t-elle ajouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.