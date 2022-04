Marioupol : ils ont fui par leurs propres moyens

Ces bus portent le symbole de la Croix Rouge locale. Une trentaine sont arrivés hier soir à Zaporijia, en territoire sous contrôle ukrainien. A leur bord, des centaines de réfugiés de Marioupol, ceux-là même qui fuient l'enfer. En tout, 3 000 personnes ont déjà pu quitter la ville assiégée par leurs propres moyens sans sécurité dans des transports privés au départ de villes voisines. La Croix Rouge internationale, elle, veut récupérer les civils directement à Marioupol. Mais l'organisation estime que la sécurité de la route tenue par les Russes n'est pas encore assurée. Parmi ces réfugiés de Marioupol arrivés vendredi, il y a eu quelques hommes mais surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées exténuées. La plupart d'entre eux n'ont plus de maison. Certains ont vu la mort de près. "C'est impossible de vivre sous les bombes, les combats sans arrêt. On doit survivre en courant, en rampant", confie un réfugié. A l'intérieur de ce centre commercial transformé en centre d'accueil, ces réfugiés trouvent un peu de quiétude. Sur un tableau, ils peuvent trouver des annonces de volontaires qui offrent leurs services, leurs voitures pour les emmener à l'ouest de l'Ukraine, plus en sécurité. TF1 | Reportage I. Bornacin, G. Aguerre