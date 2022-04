Ukraine : avec l'armée russe au cœur de Marioupol

Les habitants de Marioupol sont affamés et les organisations humanitaires internationales ne peuvent toujours pas y accéder. L'armée russe contrôle la ville et c'est d'elle que vient l'aide alimentaire. Le pain en particulier est devenu un produit convoité. "Quand il n'y a pas de pain, les enfants en réclament et moi aussi. Je viens tous les jours, c'est la seule aide humanitaire, il nous donne de quoi tenir", confie une mère. "Ce que nous montre l'armée, alors que la ville est déjà prise à 90%, elle est déjà passée dans la phase d'après, celle de l'humanitaire, celle où l'on soutient les populations civiles qui ont été touchées par la guerre", rapporte notre envoyé spécial Marc De Chevigny. Puis l'armée nous accompagne au théâtre de Marioupol. Sa destruction au début de la guerre, alors que des civils y étaient réfugiés et que certains y gisent encore calcinés, a choqué l'Occident. Un officier de la République de Donetsk est chargé de nous convaincre que des soldats ukrainiens s'y cachaient et utilisaient les civils comme boucliers. Pour preuve, il nous montre une arme automatique ukrainienne détruite dans les gravats. T F1 | Reportage M. De Chevigny, V. Pierron