Marioupol : premières images dans l'usine forteresse

Dans la vidéo en tête de cet article, les images ont été tournées et diffusées par le bataillon Azov qui appartient à l'armée ukrainienne. Sur les murs du sous-sol de l'usine Azovstal, des flèches indiquent où sont des réfugiés et des enfants. Un dédale de couloirs, des escaliers qui s'étalent sur plusieurs dizaines de mètres sous terre. Selon des responsables militaires ukrainiens, ces images ont été tournées jeudi dernier, sans aucune autre indication. Il y aurait encore, dans ce complexe Azovstal, un millier de personnes, des combattants, des femmes et des enfants depuis un mois et demi. La zone du complexe Azovstal est filmée par un drone russe. Des usines sidérurgiques qui s'étendent sur 12 km2, des bâtiments, des souterrains près du port. Cet endroit est la dernière poche de résistance ukrainienne. À Kiev, on dit que Moscou a refusé aujourd'hui l'ouverture de couloirs humanitaires. Les Russes, eux, affirment que ces civils ne sont que des otages aux mains du bataillon Azov. À Marioupol, il y a des endroits où, symboliquement, le drapeau ukrainien flotte encore, comme sur le port dévasté et abandonné de la ville portuaire. TF1 | Reportage L. Hauben