Maroc, à la troisième nuit après le séisme

Ils s'attendent à vivre finalement la même soirée que dimanche. À savoir des femmes qui préparent à manger avec ce qu’elles ont pu retrouver, comme quelques légumes. La plupart de ces familles, soit à peu près 60 personnes, vont dormir sur le sol. Les personnes âgées auront quand même quelques matelas. L’objectif, c’est de rester le plus loin possible du centre-ville, tout simplement pour éviter de s'exposer à des risques d'effondrement. Les populations sont partagées entre deux sentiments. Déjà l'espoir d’être enfin d’être relogés, même s’ils savent très bien que cela prendra du temps, aussi d’avoir des tentes. Et puis la peur que la terre tremble de nouveau. TF1 | Duplex Y. Hovine