Maroc : les Bleus en ligne de mire

Voici le calme des lendemains de fête. A l'heure du thé, dans le centre de Rabat (Maroc) ce dimanche matin, on refait le monde et le match. Celui de mercredi prochain a une saveur particulière pour Moustafa : "Comme la France est très amie avec le Maroc, ça va être au top. Allez le Maroc et allez la France aussi !". "Cette fois, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que le foot. On va jouer et on va gagner", lui contredit un autre Marocain. Depuis ce matin, les exploits de la sélection passent en boucle à la télévision. Il rêvait d'une demi-finale France - Maroc, il l'aura. "Même Deschamps l'a dit, c'est tout sauf un hasard. Mercredi, il faut bien se préparer pour le Maroc", déclare un habitant. Confrontation pour les uns, retrouvaille entre deux vieilles connaissances pour les autres. Ici, on attend cette demi-finale France - Maroc de pied ferme depuis samedi soir: L'hymne marocain est scandé fièrement. "On est Marocain et Français, et c'est très compliqué. Ce sera un match d'ami", "Quel que soit le vainqueur je crois qu'on sera contents", affirment certains. TF1 | Reportage D. de Araujo, C. Souary, V. PIerron