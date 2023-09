Maroc, tout un pays mobilisé

Il y a eu une file d’attente de près de 100 mètres devant un hôpital à Marrakech. Pas moins de 750 personnes sont venues donner leur sang pour sauver des vies. Et qu’importe s’ils doivent attendre cinq heures sur leur chaise, comme l’étudiante que nous avons interviewée. Dans la foule, on aperçoit de nombreux touristes français. À l’intérieur, le corps médical n’a pas une minute de répit. Les infirmières et les médecins sont admiratifs de cet élan de solidarité. Donner tout ce qui peut servir aux rescapés, dans les villes de Meknès, Casablanca, Rabat. Aux quatre coins du pays, ce sont les mêmes scènes de collecte cet après-midi. Une salle de sport est même transformée en entrepôt. Son propriétaire récupère en priorité les dons les plus utiles. Mais de nombreuses routes ont été détruites. La marchandise ne sera pas livrée avant mardi. En attendant, les sinistrés peuvent compter sur les bénévoles. Dans leurs camions, ils transportent des tentes et des matelas. Ils devaient servir pour la course à pied organisée par l’association Cœur de gazelle. TF1 | Reportage J. Cressens, T. Herreman