Maroc, un royaume uni

À l’unisson derrière leur équipe, les Marocains sont impatients de vivre ce quart de finale. Ce samedi matin, au marché de Rabat, des familles entières sont venues s’équiper pour le match. Certains sont venus de très loin. Ce match Portugal-Maroc, c’est plus qu’une rencontre, c’est un rendez-vous avec l’histoire. Des femmes, des hommes, des enfants, ils sont tous devenus supporters. Ils sont tous plutôt confiants. Et s'ils allaient jusqu’au bout ? Battre l’Espagne au tour précédent, a semble-t-il, aiguisé l’appétit des Marocains. Une ville aux couleurs de ses héros. Se balader dans la capitale suffit à comprendre l’engouement suscité par l’épopée de ces Lions de l’Atlas. C’est tout un peuple qui est derrière son équipe. Dans moins de trois heures, la vie va s’arrêter à Rabat. Tous seront devant leurs téléviseurs. Avec un espoir que leur équipe devienne la première sélection africaine, à rejoindre le dernier carré d’une Coupe du Monde. TF1 | Reportage D. De Araujo, C. Souary, V. Pierron