Marocains et Portugais de France : ils ont vibré

Ils sont debout pour une joie historique. Les supporters du Maroc vivant en France n’ont qu’un mot à la bouche : “fierté”. “On a toujours été fiers de notre pays, toujours la fierté. Et là, on est encore plus fier !”, s’écrit un l’un d’entre eux. Nous les avons observés pendant les 98 minutes, ils sont passés par tous les états, l’angoisse, la déception, l’euphorie lors du but tant espéré. On entend “youyou” ici et là, et même une prière, tout est bon pour soutenir les Lions de l’Atlas. Autre salle, autre maillot. Cette fois-ci, nous sommes chez les Portugais. Au stand poulet grillé, nous rencontrons Louis, d’apparence fair-play. “Mais si jamais on perd, ce n’est pas bien grave !” Cela, c’est le “Louis philosophe. Mais pendant le match, il est plus sanguin, mais cela n’aura pas suffi. Défait de la Seleçao portugaise, Louis reste bon joueur, tel qu’il l’avait promis. “Très bien jouer, je souhaite beaucoup de chance au Maroc, à tout un continent, l’Afrique. Et pourquoi pas champion du monde. C’est tout le mal que je leur souhaite”. Les vainqueurs marocains, eux, se projettent déjà. Leur rêve, c’est de jouer contre la France. Qui sait ? TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Chapel, L. Attal