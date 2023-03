Marque de distributeurs : l'arme fatale des supermarchés

Tourner une page de votre journal, allumer la radio, c'est être témoins de la bataille acharnée que se livre la grande distribution ces derniers temps. Qui proposera le meilleur panier anti-inflation ? Quelques 100, 150, 500 produits à prix cassé, selon les enseignes, mais une stratégie commune. Peu importe la grande surface, son panier est chaque fois exclusivement constitué de ses propres marques. D'abord, les marges sont plus élevées sur ces produits. Surtout, les enseignes peuvent davantage négocier leur prix. Un supermarché, par exemple, est à la fois distributeur et fabricant de ses produits en marque propre. Il négocie donc avec lui-même. Il puise un peu dans sa trésorerie, mais l'intérêt est de vous attirer et vous faire revenir. Mais le modèle de ce supermarché est particulier. Les autres enseignes, pour commercialiser leur produit, passent plutôt par un intermédiaire comme une laiterie indépendante où même le géant du secteur, à l'exemple d'un yaourt. Ce sont eux qui fabriquent, en suivant un cahier des charges du yaourt de la marque distributeur. Plus d'intermédiaires, c'est moins de marge de manœuvre sur le prix. TF1 | Reportage T. Leproux, R. Rosso, C. Moutot