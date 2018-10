La marque Routine entend rebâtir la filière horlogère française

Des entrepreneurs dans le Franche-Comté ont décidé de reconquérir le marché de l'horlogerie. La marque Routine s'est d'ailleurs donnée le défi de fabriquer des montres majoritairement made in France. En effet, avec 86% de composants provenant du pays, l'entreprise de Florian Chosson s'est lancée un défi de taille. Cependant, certaines pièces détachées utiles à sa réalisation proviennent encore de Suisse. Une fois les produits finis, les montres seront vendues à partir de 295 euros. Un prix plus élevé que le modèle standard du montre à quartz. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.