Marques de distribution : pourquoi elles envahissent les rayons ?

Une économie de 0,72 euros sur l’Emmental râpé, moins 20% sur les Petits Suisses, moins 30% sur les œufs. Dans ce supermarché, c’est une nouveauté, on ne brade pas les grandes marques nationales mais les produits de l’enseigne. U, Carrefour, Auchan, Franprix, toutes les enseignes possèdent leur marques distributeurs et proposent plusieurs milliers de références. De quoi remplir son caddie pour un montant, en moyenne, 30% moins cher que les marques nationales, même en cette période de hausse des prix. Un bon moyen de faire des économies. Comment font les enseignes pour proposer les mêmes saveurs ? Ils font appel à des sous-traitants comme cette usine. Ici, on fabrique des boissons uniquement pour la grande distribution en copiant presque entièrement les recettes des marques originales. Les coûts de fabrication sont les mêmes. La plupart du temps, les marques de distributeur ne rognent pas sur la qualité, les économies se font ailleurs. Et pour fidéliser les clients, les distributeurs ne se contentent plus de copier. Ils développent aussi des nouveautés. Grâce à ces innovations, l’image de marque des distributeurs ne cesse de s’améliorer. Elle représente désormais un produit sur trois vendu en grande surface. T F1 | Reportage L. Palmier, S. Guerche