Marre des musées ? Visitez les réserves !

Un pot de fleurs ou un coquetier avec sa forme évasée, sa végétation qui déborde, le bâtiment ne manque pas de surnoms. Planté au cœur de Rotterdam, il exerce, dès qu’on s’en approche un irrésistible pouvoir d’attraction. C’est une star des réseaux sociaux, et le pari réussi d’un architecte. Winy Maas est chargé de valoriser les réserves du musée des musées de la ville. Pour abriter le lieu d’un tout nouveau genre, 18 000 mètres carrés ont émergé. Vous aurez accès à tout ce qui est normalement caché. Vous voilà donc dans la peau d’un conservateur dans cet espace où la promesse est de déployer 150 000 œuvres quand un simple musée ne peut en exposer qu’une infime partie, ou au mieux un dixième. Il faut dépoussiérer vos chaussures et aussi passer une blouse blanche pour accéder à la salle dite “du Carrousel" ou son chichi. Winy Maas va tirer sur quelques grilles pour voir se déployer les merveilles. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage F. Leenknegt, J.F. Drouillet