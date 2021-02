Mars : les photos d'arrivée de Perseverance déjà détournées

Perseverance avait à peine posé une roue sur Mars que les internautes jouaient avec sa photo d'arrivée. On y voit par exemple divers comités martiens dont la décence nous interdit de traduire les propos. Il y a aussi quelques références cinématographiques comme E.T., Pulp Fiction et bien sûr le film Seul sur Mars avec Perseverance répondant au secours de Matt Damon. Les amoureux de football inquiets de voir Lionel Messi atomisé par Mbappé lors du match FC Barcelone - Paris Saint-Germain ont imaginé divers scénarios. Même Bernie Sanders pendant l'investiture de Joe Biden est apparu dans le paysage martien. Enfin, comme il est difficile d'oublier le contexte actuel de pandémie, certains ont tout de même à en rire, merci Perseverance.